Een parketteur heeft het mooiste werk: ‘Verloren vloeren een tweede leven schenken’

Als jonge jongen zat hij op een aantal scholen, want werken onder een juf, of, erger nog onder een baas, bleek lastig voor Albert, die uiteindelijk zijn draai vond op de MTS Luchtvaart Technische School Anthony Fokker. Toch ging hij niet bij Boeing of Werkspoor aan de slag. Het werd de aannemerij, waar hij ondanks alle nadelen ontdekte dat de parketteur het mooiste werk had. ,,Het is natuurlijk een hondenbaan. Je knieën verslijten, je werkt in het stof en het is altijd stress. Een bouw loopt altijd uit, maar de verhuizer is dan al geboekt. Morgen komen de spullen en jij moet er op de een of andere manier voor zorgen dat de vloer niet alleen binnen een dag gelegd is, maar ook droog en beloopbaar is. Gekkenwerk. Schilders zijn trouwens ook altijd de sjaak.”