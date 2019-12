Eén patat-met voor de minister-president, alstublieft

Patiënten­stop bij Parnassia: verzeker­den VGZ met psychische problemen niet meer welkom

17:55 Honderden verzekerden van VGZ die psychische hulp nodig hebben, zijn dit jaar niet meer welkom bij Parnassia. De grootste instelling voor geestelijke gezondheidszorg in onder meer de Haagse regio stelt een patiëntenstop in. Tussen de twee partijen is een conflict over vele miljoenen, omdat er veel meer verzekerden van VGZ hulp krijgen dan verwacht.