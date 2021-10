Een penisplant is net als ADO Den Haag: zij bloeit slechts eens in de 25 jaar

video Na 24 jaar bloeit de penisplant weer in Tropische Kassen van Hortus Leiden

22 oktober In de Tropische Kassen van de Hortus Botanicus in Leiden staat voor het eerst in 24 jaar de penisplant weer in bloei. Het is voor zover de plantenkenners van de Hortus weten pas de derde keer dat een Amorphophallus decus-silvae in Europa in bloei komt. De plant groeit in het wild alleen op Java.