Een persoon gewond bij steekincident op Beresteinlaan

indebuurt.nl Disneymusi­cal Frozen komt naar Schevenin­gen

Na New York, Londen en Hamburg komt de musical Frozen ook naar Nederland, lezen we op AD. Waar en wanneer is nog niet bekend, maar producent Stage Entertainment is wel op zoek naar acteurs en dansers die auditie willen doen, voor de rollen van onder meer Anna, Elsa en sneeuwpop Olaf.