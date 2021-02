Eén persoon overleden en 256 nieuwe besmettingen: Lees hier het laatste coronanieuws

Corona-UpdateDagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van vrijdag 12 februari.

In Den Haag en omstreken zijn er de afgelopen 24 uur 256 nieuwe besmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er 265.



In Den Haag kwamen er 121 besmette personen bij. In Delft waren dat er 12, in Westland 37 en in Zoetermeer 29.



Eén persoon in de regio is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Stijging positief (in afgelopen 24 uur) op basis van RIVM-cijfers Den Haag + 121

Rijswijk + 6

Wassenaar + 4

Voorschoten + 6

Leidschendam-Voorburg + 21

Delft + 12

Pijnacker-Nootdorp + 26

Zoetermeer + 29

Westland + 37

Midden-Delfland + 3

Landelijk

Er zijn afgelopen etmaal 4385 coronameldingen bijgekomen. Dat is vergelijkbaar met de cijfers van donderdag en van vorige week.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ruim 24.000 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 3444 per etmaal, maar dat cijfer is ernstig vertekend door de sluiting van de teststraten op zondag. Vanwege het winterweer konden tienduizenden mensen zich die dag niet laten testen. Verreweg de meeste testlocaties zijn inmiddels weer open, maar het is niet bekend hoeveel mensen die op zondag zouden zijn getest, nu alsnog weten of ze het coronavirus onder de leden hebben.

Verder in het coronanieuws

Bank voor een prik?

De angst voor naalden is bij bijna een op de drie Nederlanders zo groot dat ze zelfs bij beelden van coronaprikken op tv kunnen flauwvallen. Neurowetenschapper Elisabeth Huis in ’t Veld bedacht een puzzeltje op de smartphone om controle te krijgen over die heftige emotie.

Kleine ondernemers staat water tot aan de lippen

De ene leent geld van familie of vrienden om zijn werknemers uit te kunnen betalen, terwijl de andere zijn spaarrekening leeghaalt. Sommige ondernemers hebben hun personeel zelfs al weggestuurd om op de vaste lasten te besparen. Veel kleine ondernemers beginnen de gevolgen van de lockdown nu echt te voelen, vooral nu de steun vanuit het rijk langer op zich laat wachten.

Studenten doorbreken sleur in ‘white tie’

Er is een chic thema, een diner en een bingo. Net een echt feest, maar dan online. De Haagsche Studenten Vereeniging viert het jaarfeest vrijdag, voor de 92ste keer, net zo groot als anders. ,,Dit is belangrijk voor het welzijn van onze leden.”

