Een plek om samen te scholen, het bestuur van de stad ziet het als een ‘economische kans’

Een eigen treinbaan was in mijn jeugd de exponent van herwonnen welvaart. De wederopbouw was voltooid. D’r was weer vertrouwen, er ontstonden grote gezinnen. Bijna iedereen hoorde bij een zuil. De katholieken en de protestanten, in duizenden varianten. Een plaatsje als Maassluis had tientallen verschillende kerken. Nu is er nog maar één zuil: de reclamezuil.