Een plek voor queers in de surfwereld: ‘Dit is iets waar Den Haag op heeft gewacht’

Rel in badminton­we­reld na dubieuze en pikante transfer: ‘Wij hebben vijf jaar in haar geïnves­teerd!’

Het is hommeles in de eredivisie badminton. De pikante transfer van Jaymie Laurens van Drop Shot naar DKC heeft het nodige stof doen opwaaien. Haar oude club is op zijn zachtst gezegd niet blij met de overstap en verwijt Laurens een laakbaar en onbetrouwbaar besluit te hebben genomen.