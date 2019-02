‘Een prijs vernoemd naar mij? Dat had ik natuurlijk nooit verwacht’

Miljoenen keren heeft Jos van Leeuwen (70) zijn camera ter hand genomen. Al sinds zijn tienerjaren snelt de doorgewinterde fotograaf - inmiddels een begrip in de Haagse mediawereld - van de ene plek naar de andere om het nieuws op beeld te vereeuwigen. Nu is hij, tot zijn grote verbazing, de naamdrager van een grote prijs voor persfotografen. ,,Ik werd er echt door overvallen”, zegt Van Leeuwen. ,,Dit had ik natuurlijk nooit verwacht.”



Een van de initiatiefnemers van de prijs is fotograaf Edouard van Arem. Het idee kwam vanzelf, legt hij uit: ,,Persfotografie staat in de schijnwerpers.” Dit merkt Van Arem ook tijdens de ‘Picture This’-avonden die hij organiseert, en waar wordt gediscussieerd over het beroep. ,,Uiteindelijk kwamen we op het idee voor een wedstrijd. Zo zetten we persfotografie even in het zonnetje.”