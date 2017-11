Een puntzak patat voor 20 cent? Het kan allemaal!

,,Bij ons is het echt altijd een feestje. Als iemand bijvoorbeeld twijfelt welke saus hij bij de patat wil, maken we er een showtje van. Dan roepen we alle sausen door elkaar heen. Daarna eindigen we met het gezamenlijke roepen van Lekkâh!'', zegt de eigenaresse lachend. ,,Dat is wel echt kenmerkend voor onze vestiging. Dat doen ze nergens anders.''