De 81-jarige bestuurster haalde mogelijk een tram in. De aangereden vrouw overleed ter plaatse, de man werd nog naar het ziekenhuis gebracht met zware verwondingen, maar stierf daar later op de dag.



De bestuurster werd na het ongeluk aangehouden, iets dat gebruikelijk is na een fataal ongeluk. ,,Zij is inmiddels weer thuis”, aldus een politiewoordvoerder.



Omwonende Ruben Brugman deed uitgerekend vorige week in deze krant zijn beklag over de verkeerssituatie een eindje verderop in de straat. ,,Na lang aandringen heeft de gemeente vorige week toegezegd een zebrapad te plaatsen ter hoogte van de Catherina van Renesstraat”, zegt hij. ,,Dit ongeluk maakt volgens mij wel duidelijk dat er méér nodig is. Het gedeelte van de Aaltje Noordewierstraat tussen de Mozartlaan en Catherina van Renesstraat is een racebaan in een bejaardenzone.”



De gemeente laat weten de uitkomsten van het onderzoek van de politie naar de toedracht van het ongeval af te wachten. ,,De uitkomsten zullen we zeker meenemen in onze overweging eventuele aanvullende verkeersmaatregelen te treffen.”



