Een rebel om van te houden

Ook tijdens hun straf kunnen gedetineerde vrouwen al aan de slag bij dit restaurant. Er zijn natuurlijk flauwe grappen te verzinnen. Dat doen we niet.



Er zijn inmiddels drie vestigingen in Nederland, waarbij het onder meer draait om de drie heilige P's: pasta, pizza en pannenkoeken. In dat opzicht treft Den Haag het waar de culinaire lat hoger ligt. Hier draait het om streetfood. Alleen nog op maandag wordt in het pas geopende Rebelz geoefend in de keuken met een menu en wordt er bediend door de vrouwen, samen met de Haagse Horeca Academie. Dat horen we als we er donderdag binnenstappen. Daarnaast is er een vaste kaart.



We gaan aan tafel achterin het ruimtelijke en lichte restaurant. Het doet huiselijk, ongedwongen aan. In de keuken staat de kok van het oude Christian. Reflectie op de achtergrond van de vrouwen is letterlijk te zien. Een wandprint verwijst naar het leven achter de muren; hangslot, handboeien, 'aftelstreepjes', prikkeldraad en veelzeggende tranen. Een prijzenswaardig initiatief maar kunnen we er behoorlijk eten?



Een innemende gastheer snelt toe met een karaf kraanwater, menukaarten en uitleg. Of we brood vooraf willen? We hebben de neiging te bukken als hij rap arriveert met een groot bord met broodjes, grove humus, kleine loempia's, zoute kaasbitterballen, kleine samosa's met koolvulling, chilisaus en zoete mosterdmayo. Niets bijzonders, maar voor 4,75 euro een aardige deal.