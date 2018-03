Een rots in de branding voor talloze verslaafden

Hellevoeter opgepakt voor autobranden in regio Den Haag

18:06 Een 23-jarige man uit Hellevoetsluis is vanmorgen aangehouden voor het in brand steken van vier auto's in Voorburg, Den Haag en Wassenaar. Agenten vielen vanochtend zijn woning binnen en daar werd een jerrycan met brandbare vloeistof, een vuurwapen en een nep-handgranaat gevonden.