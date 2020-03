Een samenscholing voor de Heilige Corona

‘Wij mogen niet met meer dan twee personen bij elkaar op straat zijn’, verordonneert de BOA. ‘Zei je nou ‘wij’?’, begint Leen. ‘Je bent alleen. Of ben je schizofreen?’ ‘Je praat als een drone’, schampert Samantha. ‘Hij spreekt in majesteitsmeervoud’, proest Schele Joop. ‘Omdat-ie voor koffiehuis de Koning staat’, vult Gerard aan. De BOA haalt adem. ‘De boete is...’ ‘Hoho’, onderbreekt Ome Ed. ‘Dit is geen samenscholing. Dit is een religieuze bijeenkomst en dan mag het. Het is vandaag zondag, bijgoochem.’ ‘En van welk kerkgenootschap bent u dan wel?’, stamelt de aangeslagen BOA.