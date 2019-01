Een schat aan oude foto's in vies, uitgeleefd pand

Lalleman, al fotograaf sinds zijn moeder hem als jongen een camera gaf, liet deze schat dertig jaar onaangeroerd liggen. Hij vestigde zich in Spanje en nam de dozen mee. Pas eind vorig jaar kwam hij ertoe om de negatieven te digitaliseren. Hij wist niet wat hij zag. ,,De technische kwaliteit is fantastisch! Dit is het beste wat je kunt krijgen uit die tijd. Het is alsof de mensen tegen je praten.”



Het zijn portretten van families, echtparen, kinderen en zelfs huisdieren, gemaakt in de studio van Foto Americain aan de Wagenstraat 10. Sommige vrouwen zijn vastgelegd met een groot bloemstuk, anderen staan op een Perzisch tapijtje. Er zijn foto's van Indische mensen, Hagenaars en Hagenezen. Allemaal even keurig gekleed, in pak of met een prachtige jurk aan. Bijna alle portretten zijn geslaagd, goed belicht en scherp. Een uitzonderlijke prestatie van de fotograaf van toen, vindt Lalleman.



,,Je moet je voorstellen hoe dat technisch toen ging met de camera. Dat was eerst scherp stellen, dan de cassette met negatief erin en klikken. Daartussen zat 20 seconden, waarin je niet mocht bewegen. Er werd maar één foto gemaakt, het materiaal was kostbaar." Hij wijst op de foto van een teckel, zelfs die is niet bewogen. ,,Dit is echt vakwerk."