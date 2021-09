Eén school voor kinderen én ouders: plan voor familieschool in Den Haag

De familieschool is in Amsterdam al geïntroduceerd en zou daar een goede eerste indruk maken. Deze scholen bieden ouders ondersteuning in opvoeding, het opbouwen van een netwerk met andere ouders, het aanvragen van hulp bij armoede of het invullen van papierwerk.

Pilot

Mikal Tseggai van de Haagse PvdA pleit nu voor een pilot in Den Haag om ook met een familieschool te beginnen. ,,Als we praten over gelijke kansen voor kinderen, schuiven mensen de verantwoordelijkheid daarvoor vaak af op ouders”, zegt de fractievoorzitter. ,,Echter dragen ze dan geen idee aan over hoe de betrokkenheid van ouders te vergroten. De familiescholen springen in dit gat.”