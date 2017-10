Een sleepnet graait over het Scheveningse zand

Dungelmann sleept eigenaar voor rechter vanwege te hoge huur

7:50 Broodjeszaak Dungelmann en eigenaar Icon Real Estate van New Babylon staan vandaag tegenover elkaar in de Haagse rechtbank. De eigenaar van Dungelmann eist in een kort geding dat de huur die hij betaalt voor zijn zaak midden in het complex - een ton per jaar - verlaagd wordt. ,,Beloofde bezoekersaantallen zijn nooit behaald.”