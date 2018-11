Een statutenmaker die heel goed kon overtuigen

Carel Vis (10 november 1935 - 21 oktober 2018) kwam ter wereld in een groot, katholiek, Haags gezin. In het bovenhuis op de hoek van de Noorderbeekdwarsstraat en de Vinkensteynstraat heerste, zoals Carel zelf zei, 'fatsoenlijke armoede'. Dat betekende dat er vaak wel, maar lang niet altijd, voldoende te eten was voor de veertien kinderen en opa Vis, die inwoonde.



Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak verslechterde de situatie. In de zomer van 1943 was Carel zo vermagerd dat hij naar boeren in Limburg werd gestuurd om aan te sterken. Hij kwam bij een kinderloos echtpaar dat hem liefdevol opnam. Er werd heerlijk gekookt en hij kon rekenen op de onverdeelde aandacht van zijn pleegouders. Het Haagse schoffie bloeide op.