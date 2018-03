Een symbolisch moment: het Spuiforum steekt boven het maaiveld uit

Eindelijk is er iets concreets te zien op de enorme bouwplaats waar het nieuwe en veelbesproken cultuurcomplex moet verschijnen. Het zal nog wel een tijdje duren voordat het dak erop gaat, maar het podium van de grote theaterzaal ligt er al. ,,We zijn boven het maaiveld uitgekomen’’, zegt een trotse wethouder Joris Wijsmuller, die vanuit zijn werkkamer dagelijks uitzicht heeft op de bouwactiviteiten. ,,Dit is een mooi moment om een kijkje te nemen op de bouwplaats.’’



Het balkon van de personeelsruimte op de vierde verdieping van het stadhuis biedt een fantastisch uitzicht over het bouwterrein. ,,Het gat waarin we nu kijken is de orkestbak’’, zegt de wijzende wethouder. ,,Daarboven zijn het toneel en de zijtonelen al zichtbaar en daarvoor moet de oplopende tribune komen. Vanaf nu gaat het hard met de bouw.’’



Pas vanaf het balkon wordt duidelijk hoe immens de bouwput is. ,,Het is 50.000 m2’’, zegt procesmanager van de gemeente Den Haag Iwan de Vries. ,,Ik weet niet of het de grootste bouwplaats van Nederland is, maar in elk geval wel in Den Haag.’’