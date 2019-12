Eén team, één taak - en één grote familie

Er zullen meer evenementen worden georganiseerd de komende maanden, zo beloven de bouwers van het jammerlijk in duigen gevallen vreugdevuur op Scheveningen. Publieksacties, waarbij wederom financiële hulp wordt gevraagd. De organisatie legt zich dit jaar neer bij de beslissing van de gemeente om geen vergunning te verlenen; volgend jaar moet het vuur echter weer branden. Daartoe is een vergunning nodig.

De kennis om die aanvraag goed te kunnen behappen is niet in huis. Daar kun je je als gewone burger iets bij voorstellen. Ik stel mij een stapel papier voor als bij die kindertoeslagaffaire, maar dan met duizenden zwarte stippellijnen die moeten worden ingevuld met de kleinste details. Vandaar dat er specialistische adviseurs aan te pas komen om er zeker van te zijn dat het in 2020 wél lukt.

Ook zal de verzekeringspremie moeten worden opgehoest, die in de duizenden euro's loopt. Het eigen risico van zo'n premie bedraagt al gauw een ton maar dat zal wel goed komen, als de bouwers hun kompanen in de hand weten te houden. Geen vaten diesel op de stapel volgend jaar.

Bij het zoeken naar sponsoren voor zo'n vlammend evenement denk je al snel aan fabrikanten van lucifers, aanmaakblokjes en spiritus. Of wat te denken van autobandenfabrikanten? De fakkeltocht voert langs plekken waar vroeger de ouderwetse kerstbomenverbrandingen werden gehouden. Met recht een trip down memory lane. Ik hoop dat dit de opmaat is naar een vriendelijker feest volgend jaar, waarbij een gloedvol samenzijn belangrijker is dan de hoogte van de stapel pallets.