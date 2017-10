Een ton extra subsidie voor elektrische fietsen en scooters voor ondernemers

Volgens Wethouder Tom de Bruijn (Milieu) is de regeling een succes en wordt deze daarom verlengd. Inmiddels hebben al 120 ondernemers elektrische fietsen of scooters gekocht of geleased via de regeling.

De subsidie wordt gebruikt om het verschil in aanschafkosten tussen een niet-elektrische fiets of scooter en een elektrische fiets of scooter deels te compenseren. De gemeente geeft per fiets of scooter maximaal 1.500 euro. Iedere Haagse ondernemer kan voor maximaal zes voertuigen subsidie krijgen. Met ieder exemplaar moeten jaarlijks minstens 3.000 zakelijke kilometers gereden worden.