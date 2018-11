Een tram in de Binckhorst? Meebetalen!

Het idee van wethouder Robert van Asten mag in de politiek op belangstelling rekenen, nu over de toekomst van De Binkchorst wordt beslist. Vanavond stemt de raad over het omgevingsplan voor de nieuwe woonwerkwijk en partijen zijn er als de kippen bij om de proefballon van Van Asten te promoveren tot beleid. Drie afzonderlijke politieke partijen hadden gisteren een voorstel in voorbereiding om die bijdrage van de projectontwikkelaars aan het ov gelijk maar vast te leggen voor de Binckhorst. D66, de partij van de wethouder, ChristenUnie/ SGP en de PvdA willen dat het Haagse stadsbestuur snel over de brug komt.

Gangbaar

,,Het is nu nog niet geregeld voor de Binckhorst. Dus boter bij de vis, ja'', zegt PvdA'er Martijn Balster. CU/SGP gaat voor een Engelstalige zegswijze: ,,Put your money where your mouth is'', stelt raadslid Pieter Grinwis.



Collegepartij D66 noemt het 'gangbaar' om voor voorzieningen geld te vragen aan projectontwikkelaars. ,,We vragen bijvoorbeeld al een bijdrage voor de bouw van voldoende winkels'', zegt raadslid Daniël Scheper.



Volgens Grinwis is het noodzakelijk dat ontwikkelaars meebetalen. Een lightrailverbinding naar de Binckhorst is peperduur. ,,Er gaandaar 5000 woningen gebouwd worden. Dat betekent al snel tientallen miljoenen extra voor ov.‘’



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!