Een uitvaart geheel online? ‘De paniek die uitbrak was groot’

Malafide ondernemin­gen in Den Haag en Westland: garage vol drugs en zeecontai­ner met gevaarlij­ke stoffen

21 oktober In een garage in het Haagse Laakkwartier is gisteren een grote hoeveelheid drugs aangetroffen tijdens een controle van het Haags Economisch Interventie Team (HEIT). In Westland trof het team een garage vol gevaarlijke stoffen aan, die niet goed waren opgeslagen.