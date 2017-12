'Een van de aardigste advocaten is niet meer'

Een armzwaai. ,,Hé, leuk je weer te zien. Alles goed? Mooi! Ben je er zo nog? Ik heb nog wat leuks.'' En daar ging hij weer, door de gangen van de Haagse rechtbank, op weg naar de volgende zitting. Over zijn arm een toga, in zijn hand een aktetas, altijd achtervolgd door het geluid van zijn rolkoffer. Onderweg nog wel drie keer stoppend voor een bekende, waar hij nog snel een grap aan vertelde, of oprecht belangstellend vroeg hoe het ging.



Als een schokgolf daverde gisteren door diezelfde gangen van de rechtbank het bericht van zijn overlijden. Zestig nog maar. Zo onverwachts. ,,Een van de aardigste advocaten van het land is niet meer,'' zo klonk het.



Ad Westendorp begon in 1984 zijn praktijk. Een van de eersten die zich specialiseerden in het strafrecht. In het begin kruimeldieven, verslaafden, drugsdealertjes. Steeds werden de zaken ietsje groter. Zijn eerste geruchtmakende zaak was die tegen Eef Hoos gevoerd werd. Iedereen die het niet met de Haagse Al Capone eens was, kon rekenen op een bom. De 'stoeptegelmoord' waar hij een van de verdachten bijstond, is standaard lesmateriaal.



In zijn vrije tijd speelde hij contrabas. Trad geregeld met een bevriende advocaat op in restaurants. Grinnikte om de briefjes van vijf euro die nietsvermoedende expats voor hem neerlegden om een verzoeknummer te spelen. ,,Zo weer wat verdiend.''



Nooit was trouwens die lach ver weg, hij bleef altijd optimistisch. ,,Ook al had hij zaken die, zeg maar, tegen de politie gericht waren, hij ging altijd voor een goede relatie'', herinnert Wim Hoonhout, oud woordvoerder van de Haagse politie.



Van dichtbij zag Bas Martens, oud-deken van de Haagse advocatenorde deze week nog hoe dat er in een zittingszaal uitzag. Beiden stonden deze week cliënten bij in het corruptieproces rond de aanschaf van dienstauto's voor politie en defensie: ,,Geconcentreerd, messcherp en tegelijk de vrolijke hoffelijke gentleman.''