Eén van de gewonde scooterrijders van heftig ongeluk Hobbemastraat ziekenhuis uit

Hagenaars stellen tuin open voor podium­kunst

8:17 Het is hopen op mooi weer op 5 september, want dan vindt de eerste buiteneditie plaats van Gluren bij de Buren. Vanwege corona is het bekende huiskamerfestival - dat onder meer in Den Haag plaatsvindt - in een nieuw jasje gegoten. Deelnemers zetten dit keer niet de voordeur open voor het publiek, maar hun tuin.