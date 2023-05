Een van eerste vluchten van jonge reiger eindigt tegen raam

Voetbal Totaal Streaker bij Duindorp SV en speler maakt rentree na leukemie: lees hier alles over het amateur­voet­bal

In de slotronde van de reguliere competities was er in het pinksterweekend genoeg te beleven. Zo was er een streaker bij Duindorp-Lyra, sleepte RKAVV er een nacompetitieplek uit, houdt Wippolder kans op het schrijven van historie, werd SC Monster-spits Jordi van Maanen topscorer dankzij tien (!) doelpunten en maakte Pim Hoornweg na een stamceltransplantatie zijn rentree. Wat gebeurde er nog meer? Met dit overzicht ben je helemaal bij.