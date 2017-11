Een vergeten meester op de kaart gezet

Hij was een voornaam lid van de Pulchri Studio, een veelzijdig kunstenaar, technisch begaafd en een societyschilder. Toch is Pieter de Josselin de Jong (1861-1906) een tamelijk onbekende naam gebleven in de kunstwereld. Museum Panorama Mesdag probeert hem weer op de kaart te zetten met de overzichtstentoonstelling Een vergeten meester.



Om zijn gezin te onderhouden maakte De Josselin de Jong portretten in opdracht. Hij vond zijn clientèle in deftige Haagse kringen: de adel, leden van het koninklijk huis en de voorname burgerij. Een societyschilder dus. Zijn schilderpassie daarentegen lag bij gewone mensen. Ploegende boeren, arbeiders in de staalfabriek en meisjes in Scheveningse klederdracht zijn de onderwerpen van zijn mooiste schilderijen. De Josselin de Jong liet zich daardoor niet in een hokje plaatsen. Het portret van de Scheveningse meisjes kan Haagse School zijn, in de manier waarop hij het boerenleven vereeuwigde lijkt hij op de vroege Vincent van Gogh en met zijn bijbelse composities, die hij voor scholen maakte, was hij vooral illustrator.



,,Hendrik Willem Mesdag, de man achter het Panorama, was niet alleen schilder, maar ook een verwoed verzamelaar van kunst'', zegt Caroline Rijks van Panorama Mesdag. ,,Zijn collectie bevat ook twee werken van Pieter de Josselin de Jong. Een van mijn collega's stuitte enkele jaren geleden op een werk van hem dat werd geveild bij Christie's. Dat was voor ons aanleiding om op zoek te gaan naar deze vergeten schilder. De laatste tentoonstelling die aan hem is gewijd, was in de jaren 80 in het Drents Museum in Assen. Er is ook geen stichting die de nalatenschap beheert, dus moesten we flink op zoek naar waar zijn werk is gebleven. Uit de familie kwamen veel waardevolle bijdragen.'' Tot de familiebezittingen horen brieven die Pieter de Josselin de Jong aan zijn familie stuurde. Daaruit blijkt zijn tekenwoede, want de pennenvruchten zijn rijkelijk geïllustreerd met vrolijke tekeningetjes.