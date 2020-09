Een vertrouwd gezicht: Scheveningen trapt competitie thuis af tegen Spakenburg

In de hoofdklasse zaterdag gaat FC 's-Gravenzande op bezoek bij Zwaluwen en in dezelfde klasse op zondag begint HBS bij Be Quick in Groningen, maar dan al op zaterdagavond 18.30 uur. Wel gewoon op zondag onderneemt TAC'90 de reis naar Longa '30 in Gelderland. Het uitduel van RKAVV bij Silvolde is uitgesteld vanwege coronabesmettingen aldaar. In de derde divisie zondag speelt Westlandia uit bij OFC en treedt Quick thuis aan tegen DEM. In de tweede divisie wacht SVV Scheveningen zaterdag de vissersdorpenderby tegen SV Spakenburg.