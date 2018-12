Een vliegende vrijbuiter

Marnix Wessel baron van Boetzelaer (22 april 1944 - 18 december 2018) wilde als jongen maar één ding; vliegen! Als hbs'er keek hij meer naar de lucht dan naar het bord waardoor hij, naar eigen zeggen, van bijna alle scholen op de Utrechtse Heuvelrug gestuurd werd. Toen zijn ogen te slecht bleken om door de keuring voor jachtvliegers te komen, kwam zijn vader, die burgemeester was van Driebergen-Rijsenburg, met een oplossing. Hij attendeerde zijn zoon op een advertentie in de Avrobode waarin opgeroepen werd om helikopterpiloot te worden als kort verband vrijwilliger bij de Koninklijke Luchtmacht. Een functie waarbij de eisen aan de ogen iets soepeler waren dan voor een straaljagerpiloot.



Als eerste luitenant vloog Marnix veel boven de laagvlaktes in Duitsland waar het Nederlandse leger oefende om de Russen, als het moest, te kunnen tegenhouden. Marnix trouwde met een Haagse en woonde in het Bezuidenhout totdat hij zijn contract bij de luchtmacht had uitgediend en hij met zijn echtgenote naar Zuid-Afrika emigreerde. Een land dat geweldig bij hem paste. Marnix had niets met regels of regelmaat. Hij hield van het onbekende en van de vrijheid. Hij was een vrijbuiter, maar wel eentje die wist hoe het hoorde.