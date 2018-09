Een vluchteling en tienermoeder 'te leen' bij de mensenbibliotheek

Levende boeken - onder die noemer staan vandaag twaalf tot veertien mensen in de schappen van de Bibliotheek aan de Vliet in Voorburg. De een heeft een verhaal te vertellen over anorexia, de ander over zijn vluchtelingenverleden, over hoe het is dakloos te zijn of bipolair.

Opvallendste activiteit is de Mensenbieb, die vandaag tussen 14.00 en 16.15 uur plaatsheeft in de bibliotheek Voorburg. Mensen met een bijzonder levensverhaal kunnen worden 'uitgeleend'. Bezoekers gaan met hen in gesprek, om te leren over hun achtergrond en hoe ze in het leven staan. Uitleentijd is twintig minuten, verlengen is mogelijk. In het lenersregelement is voorts opgenomen, dat elk 'boek' met respect behandeld dient te worden en dat hij of zij niet verplicht is elke vraag te beantwoorden.