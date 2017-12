Een voetbalnostalgicus pur sang houdt sportgeschiedenis in leven

'Zwarte Piet weg uit meeste scholen in drie grote steden'

17:29 In de drie grote steden van Nederland, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam, is het sinterklaasfeest dit jaar op de meeste basisscholen met roetveegpieten gevierd in plaats van met zwarte pieten. Dat blijkt uit een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies, een onafhankelijk onderzoeksbureau, onder 400 basisschooldirecteuren.