'Een voorstelling over een nieuwe generatie, over ons'

Heb je een speciaal trainingsprogramma?

,,We beginnen om 10.00 uur met squatten, nepvechten en elkaar weggooien. Op een dikke mat hoor. Ken je de wallclimber? Dat is op handen en voeten lopen. Wij moeten zo 20 meter rennen. Daarna hebben we pauze en repeteren we tot 17.00 uur.''



Is dat ook een feestje voor je lijf?

,,We werken op de pijngrens, zeker tijdens de ingestudeerde vechtscenes. Mijn buikspieren hebben het zwaar...''



Leef je op powerfood?

,,Ik ben bijna 2 meter, dan moet je wel gezond eten, anders hou je die fysiek zware inspanningen niet vol. We geven dertig voorstellingen! Na de ochtendtraining eet ik vers fruit en groene shakes van avocado en spinazie. Daarna nog vier boterhammen met pindakaas of pasta.''