Een week lang gratis schoonmaakmiddelen voor alle Hagenaars op dertig uitleenpunten in de stad

Terugkeer bij ADO om van te dromen voor Bourard: ‘Blij dat ik nu al mijn steentje heb kunnen bijdragen’

5 september Na twee verliespartijen op een rij heeft ADO Den Haag zondagavond in de Keuken Kampioen Divisie weer gewonnen. Samy Bourard maakte tegen FC Eind­hoven de bevrijdende 3-2, maar uitblinker was de al weken in goede vorm verkerende Amar Catic.