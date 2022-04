Een week lang kijkt de wereld naar Den Haag (of toch meer naar Harry en Meghan?)

,,Hier gaat het plaatsvinden.” Gregory Sedoc staat in een stadion in het Haagse Zuiderpark. Een complex dat menig Hagenaar nog nooit zag. Speciaal gebouwd voor de Invictus Games. De oud-topsporter, analist bij de NOS én politieagent in Den Haag is sportief directeur van de spelen én hij is daar behoorlijk druk mee. ,,Dat de Invictus Games hier worden gehouden is een enorme boost. De stad komt zo in veel landen in de media.”



In het Zuiderpark wordt al zes weken lang gewerkt aan de opbouw van het sportevenement van de Britse prins Harry. Er staan zwarte hekken die een groot deel van het park afsluiten van de buitenwereld. Daarachter is het stadion gebouwd waar 4800 mensen in kunnen zitten. Verder verschijnen er tenten voor media en de deelnemende landen. Met daarnaast de vlaggen van de landen.