Een weekend mee met Daniella van Bergen: 'Ons luchtbed explodeerde'

Vrijdagavond: Kompaan Beer, Den Haag

,,Op vrijdagavond gaan Roel en ik altijd op date. De ene week gaan we als gezin uiteten en de andere week hebben we een oppas en gaan we samen weg. Met ons dochtertje Fenna sluiten we de week bijna altijd af bij biercafé Kompaan. Daar blijken ze zelfs voor mij als zwangere een eigen alcoholvrije variant te hebben. Roel en ik vinden het belangrijk om tijd voor elkaar te maken. Daarom plannen we regelmatig een date in. We gaan naar een festival of uiteten en duiken daarna ouderwets met z'n tweeën de kroeg in. We komen heel graag bij café Huppeldepub. Ondertussen zijn we daar een vertrouwd gezicht."



Zaterdagmiddag: Waterspeeltuin Opa's Veldje, Voorburg

,,Zaterdag doen we altijd wat leuks met het gezin. Vaak schuiven wat vrienden of familie aan en wordt het een spontane gezelligheid. We doen het liefst iets buiten, zoals naar waterspeeltuin Opa's Veldje. Het flesje rode wijn, wat 0% biertjes, limo en mijn befaamde Spaanse tapas gaan mee en we kunnen daar dan uren vertoeven."