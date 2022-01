Een weiland vol zonnepanelen is onvermijdelijk, maar hoe zit het met de daken?

Keuken Kampioen Divisie Topper tussen Excelsior en ADO Den Haag afgelast vanwege corona

De topper in de Keuken Kampioen Divisie tussen Excelsior en ADO Den Haag gaat vanmiddag niet door. De thuisclub kampt met een groot aantal coronagevallen. Nu een te grote groep in een keer besmet is geraakt, is na overleg tussen de clubarts van Excelsior en de bondsarts van de KNVB besloten de wedstrijd uit te stellen.

10:48