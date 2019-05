Een zomer vol grote namen in het Haagse Zuiderparktheater

Na een periode van kwakkelen begon het Haagse openluchttheater vier jaar geleden met nieuw elan aan een tweede leven. Het theater werd gerenoveerd en er kwam een nieuwe organisatie. Ook werden samenwerkingsverbanden gezocht met theater Diligentia en poppodium Paard. Met veertien betaalde medewerkers en zestig vrijwilligers gaat het Zuiderparktheater aan zijn vijfde seizoen beginnen.

Als eerste is er op 4 en 5 mei een voorstelling in het kader van het landelijke project Theater na de Dam. Het betreft een productie met verhalen en herinneringen over het stadsdeel Escamp aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Eerbetoon

De eerste grote namen van het seizoen zijn Nick & Simon, de Volendamse zangers die onder de titel Het dak eraf een tournee maken langs openluchttheaters. Op vrijdag 21 juni staan zij in Den Haag. Het concert van De Dijk op 4 juli is al uitverkocht, maar dan is er altijd nog The Kik met een eerbetoon aan Boudewijn de Groot op 11 juli.

Harrie Jekkers en het Klein Orkest zitten op 27 juli al vol, maar er komt een extra concert de dag erna. Oudgediende Graham Nash bestijgt op 25 juli het podium, Typhoon speelt akoestisch op 1 augustus. Vaste prik is het Residentie Orkest met Symphony in the Park, ditmaal op zaterdag 23 augustus. Op 26 december wacht er een kerstproductie.