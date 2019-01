Eend eindelijk bevrijd van plastic ring rond kop

De plastic ring zat door de snavel en om de kop van de eend. Daardoor kon de woerd niet goed eten, maar vliegen kon hij als de beste. Daardoor was het voor de Dierenambulance al deze tijd onmogelijk om het dier te vangen en te ontdoen van de ring. De wijk ontfermde zich in de tussentijd om de eend en voerde hem brood.



Gisteren probeerden Dierenambulance-medewerkers André en Jan het opnieuw. Het dier zat aan de oever van de Bazuinlaan en was verzwakt door ondervoeding. Daardoor kon de eend dit keer niet ontsnappen.



De medewerkers konden de ring makkelijk afknippen en hebben de eend naar de vogelopvang gebracht waar hij kan aansterken.



