Eenzaam, maar niet alleen bedwingt Lisa Dreesens het Kanaal: 'Ongelooflijk zwaar'

"Toen loods Paul Foreman en mijn coach Joost Kuijlaars zondag vonden dat ik kon starten was ik opgelucht", begint Lisa Dreesens haar verhaal. ,,Maar ik lag er net in toen een enorme zwieper van de stroming mij leerde dat het geen makkelijke tocht zou worden." Die ongeplande koerswijziging bleek een voorbode van de keiharde strijd die Lisa, lid van 'The Hague Swimming', te wachten stond. Gedurende 35 kilometer beukte ze in haar eentje in de almaar hogere golven, die op het laatst obstakels van zo'n anderhalve meter vormden. En het had haar niet verbaasd als de kapitein, die het bij een dergelijke onderneming op zee voor het zeggen heeft, de expeditie in het zicht van de haven had afgeblazen.