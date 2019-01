Eenzaam maar niet alleen op nieuwe 'school'

Even vragen aanJanuari is traditioneel de maand van de blues. Waarbij 'blues' niet verwijst naar weemoedige muziek, maar naar een gevoel van leegte of zelfs eenzaamheid. Voor Sander Ritman reden genoeg om in deze periode zijn 'School voor Eenzijn' op te richten.

Om te beginnen: hoe komt u erop?

,,Anderhalf jaar geleden had ik een platform opgericht voor mensen die online ervaringen met elkaar konden delen. Om op die manier te ervaren dat ze niet alleen staan in hun eenzaamheid. Dat lucht op zich al een beetje op. En ik spreek uit ervaring, want ik had net een eenzame periode afgesloten.''

Maar een online-platform is anoniem. Een school niet.

,,Nee, in een school kost het iets meer moeite om jezelf kwetsbaar op te stellen. Aan de andere kant is de beloning groter, omdat je dan om je heen ziet dat je niet de enige bent die zich van zijn omgeving voelt afgesloten. Dat biedt troost en het is het begin van de weg omhoog.''

Wat is dat toch met januari en de blues?

,,Dat is zo moeilijk, om daar de vinger op te leggen. Mijn eigen theorie - voor wat het waard is - is dat mensen na een jaar van hard werken rondom de kerstdagen even tot rust komen. Juist dan komen gevoelens van eenzaamheid makkelijk aan de oppervlakte.''

Is het in deze tijd erger dan ooit tevoren?

,,Het probleem zal vast van alle tijden zijn. Maar het lijkt me logisch dat het er niet beter op is geworden in een tijd waarin mensen op social media zien hoe anderen het dik voor mekaar lijken te hebben. Dat ga je vanzelf denken als je alle vrolijke foto's op Instagram ziet.''

Wanneer begint de school?

,,Op 26 januari. Op een locatie in Scheveningen. Wie meer wil weten, moet maar even kijken op de website.‘’