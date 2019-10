Eerbetoon aan album 'Graceland' in het Paard: ‘We gooien alle remmen los’

De basis van dit concert ligt in een project dat hij elf jaar geleden deed in opdracht van ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. De artiest, die er toen al een flinke muzikale carrière op had zitten, werd gevraagd zijn oude liedjes in een Afrikaans jasje te steken. Er werden muzikanten en vocalisten bij gezocht en zo ontstond het Calling Up Soweto Quartet, waarmee hij nog steeds samenwerkt.

De bedoeling was eenmalig op te treden tijdens de Gentse Feesten. Dat werden veel meer shows. In 2016 ontving Sioen een uitnodiging van het Festival van Vlaanderen om het 30-jarig jubileum van Graceland luister bij te zetten.

Afrikanen

,,Eerlijk gezegd kende ik het album niet zo goed'', zegt hij. ,,Ik was 7 jaar toen die plaat verscheen. Mijn band zag het gelijk zitten. Het was ook een uitgelezen kans mijn Afrikaanse vrienden weer eens over te laten komen. Qua gevoel blijven we muzikaal dicht bij het origineel. Een aantal songs leent zich niet voor herinterpretaties en bovendien zitten de meeste melodieën in het collectieve geheugen van de fans. Een paar tracks pasten we wel aan, die waren té jaren 80.''

Naast nummers van Graceland speelt Sioen ook eigen songs tijdens de voorstelling. Dat blijkt uitstekend te werken. ,,Mijn vader was zelfs in shock. Het plaatje klopte volgens hem helemaal. Mijn boeker zei: ik ben geen fan van tributebands, maar als je dit bij een eenmalige show houdt, verklaar ik je voor gek. Het werden er in België al bijna vijftig, in Nederland volgen er nu twintig.''

‘We gooien alle remmen los’

Sioen merkt keer op keer dat de voorstelling mensen raakt. ,,Alles verloopt organisch. De speelvreugde is enorm, we gooien alle remmen los. Het mooiste compliment kwam van een vrouw die vertelde dat zij niet eerder bij een voorstelling zo gejankt én gelachen had. Ik duid de songs wel, maar geef geen bloemlezing hoe ze destijds, tijdens een culturele boycot nota bene, gedurende het apartheidsregime tot stand kwamen.''

,,Paul Simon is nog altijd niet populair in Zuid-Afrika'', vervolgt Frederik Sioen.

,,De meest gehoorde klacht is dat hij als westerling hun muziek kolonialiseerde. Ik kreeg die reactie ook al toen ik in Soweto was. Het is blijkbaar moeilijk evenwicht vinden in het vertellen van multiculturele verhalen. Onze muziek is geen pamflet. Het draait om vreugde, al hopen ook wij dat mensen na ons concert anders over sommige zaken denken.''