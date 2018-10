Eerbetoon aan de doden

De eeuwenoude Haagse begraafplaats ligt er verlaten bij. Het is guur, de blaadjes vallen en af en toe trekt er een regenbui voorbij. ,,Er zijn zoveel verhalen te vertellen over de mensen die hier liggen'', zegt Liesbeth de Blécourt van de organisatie van kunstenaars Dichter bij de dood. Inderdaad, daar is al een afgeknakte zuil, het graf van Louis Couperus, verderop de schilder Mesdag en de cabaretier Pisuisse. De schrijver Han Voskuil vond hier tien jaar geleden zijn laatste rustplaats, Willy Derby in 1944.



Al deze grootheden worden op Allerzielen geëerd door kunstenaars van nu, die verbinding maken met hun artistieke voorgangers. Het evenement is ooit ontstaan in Amsterdam, waar Marjon van der Vegt het ontdekte. ,,Daar is Allerzielen heel groots met duizenden bezoekers en honderden vrijwilligers. Je kunt er lichtjes in een vijver laten drijven en er gaan ballonnen de lucht in. Dat wilden we in Den Haag ook, maar dan kleiner.‘’