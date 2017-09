Eerbetoon aan Haagse kiosken

Van bloemenkraam tot viskraam: Den Haag telt tal van kiosken. We zijn er zo aan gewend, dat ze haast niet opvallen in het straatbeeld, maar ze geven de stad wel kleur.



De gemeente heeft dan ook besloten er extra ruimte voor te maken. Ook wordt de Haagse kiosk geëerd met een heuse tentoonstelling over het fenomeen. En die vindt, toepasselijk, plaats in de buitenruimte en wel op het Spuiplein. De expositie 'Haagse Kiosken' opent hier op 22 september en is te zien tot en met 13 oktober.



De tentoonstelling toont de geschiedenis van de Haagse kiosk, portretten van ondernemers die een kiosk bezitten en vooral heel veel foto's van kiosken in de stad.