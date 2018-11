Eerbetoon aan Harrie Jekkers in Moerwijk

Het is de eerste zin uit het liedje O, O, Den Haag waarmee de zanger-cabaretier hij onder het pseudoniem Harry Klorkestein een grote hit scoorde. Bij de tekst komt ook een foto van hoe de wijk eruitzag in de jaren van Jekkers' jeugd.



De muurschildering is een initiatief van woningcorperatie Vestia in samenwerking met het projectbureau Made in Moerwijk. Zodra er toestemming is van de welstandscommissie wordt het werk uitgevoerd.



