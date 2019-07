Eerbetoon aan Joke, die twaalf jaar elke dag slappe koffie en een aardbeienbol bestelde in Bijenkorf: ‘Ze was bijzonder’

Al twaalf jaar zat Joke Roodenburg (74) elke dag op dezelfde plek in de Bijenkorf in Den Haag aan haar aardbeienbol en slappe koffie verkeerd. Na haar dood leeft zij nog altijd voort op datzelfde plekje.

Jaar in jaar uit kwam Joke elke dag naar het restaurant van de Bijenkorf in de Haagse binnenstad. Elke middag, zo rond half 2, kwam de Haagse en vroeg ze om ‘dezelfde mikmak’, een bestelling waarvan de personeelsleden precies wisten wat ze bedoelde: een slappe koffie verkeerd, met extra schuim in een hoog glas en een aardbeienbol ernaast.

In mei overleed de vrouw aan de gevolgen van COPD, maar tot die dag deed ze er alles aan om dagelijks op haar geliefde plek te genieten van haar krantje. Al moest ze komen kruipen. ,,Ze was een bijzondere vrouw”, vertelt nichtje Myrthe Roodenburg (25). ,,Ze was een einzelgänger, maar deze mensen van de Bijenkorf hebben een heel bijzonder plekje in haar hart veroverd. Ze voelde zich daar fijn. Het was haar dagbesteding. Mijn tante was een mooi mens, en dat zagen de medewerkers.”

Joke Roodenburg kwam altijd op hetzelfde plekje in het restaurant van de Bijenkorf aan de Grote Marktstraat in Den Haag. Personeel heeft na haar overlijden een bordje opgehangen met de tekst 'Joke's hoekje'.

Joke’s hoekje

Het personeel had een speciaal plekje in haar hart, maar dat gold ook zeker andersom. Het kwam dan ook als een klap bij de medewerkers aan toen ze hoorden dat Joke niet meer onder hen was. Op eigen initiatief besloot het personeel op het plekje waar Joke altijd zat een eerbetoon te plaatsen: een messing bordje met de tekst ‘Joke’s hoekje’.

Haar familie was afgelopen maandag bij de Bijenkorf langsgegaan om het bordje te bewonderen en met de medewerkers herinneringen op te halen. ,,Dat ze dat bordje hebben opgehangen was voor ons heel ontroerend om te zien. Ze hebben het voor zichzelf opgehangen omdat ze het zo moeilijk hebben met het verlies. Iedereen was die dag in tranen.”

Daniël Kuiper bij het bordje.

Ongeloof

Ook medewerker Daniël Kuiper (27) koestert warme herinneringen aan Joke. ,,We vonden het heel moeilijk om te horen dat ze er niet meer was. We geloofden het eerst ook niet”, vertelt de medewerker geëmotioneerd. ,,Ze was al eens eerder ziek geweest. Daarna drukten we haar op het hart om vooral aan ons te laten weten als het niet goed met haar ging. Toen ze afgelopen mei plots niet meer langskwam, vreesden we al het ergste.”

Met haar tengere lichaam, donkergeverfde haren, felle lipliner en opvallende sieraden was Joke een bijzondere verschijning. Maar dat is niet waarom ze wordt herinnerd. Haar kracht was haar luisterend oor en haar kritische blik. Daniël, maar ook zijn collega’s Wing en Femke en andere vaste klanten als Robert en Roland kwamen graag bij haar aan het tafeltje praten. ,,Ze stond midden in de maatschappij. Ze was heel erg geïnteresseerd in het nieuws en besprak altijd wat er in de krant stond. Als er weer eens iets met Thierry Baudet aan de hand was, had ze daar een flinke mening over”, vertelt Daniël. ,,Ze was echt goudeerlijk en kon gekke dingen waarderen. Toen ik bijvoorbeeld begin dit jaar mijn haren blauw had geverfd was zij de eerste die zei dat het me fantastisch stond. Zo was ze.”

Precies op deze manier kende Myrthe haar tante ook: ,,Ze probeerde mensen te triggeren over maatschappelijke vraagstukken na te denken. Ze was zó eerlijk, ook al was het onaardig.”