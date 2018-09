Eerbetoon aan overleden Hans Vermeulen met straatnaambord

Laat er nou een 'lege' paal aan de Groene Zoom staan richting de oefenruimtes van Reijenga. ,,Ik ben niet zo'n klusser, maar een kennis wel en die heeft het opgehangen.'' Voor de puristen, het is geen schrijffout 'gentlemen street' voor wie denkt dat de aanhef van gentleman slaat op Hans. De ondertitel verwijst naar de Herenstraat in Voorburg, waar Hans heeft gewoond. ,,Zo'n beetje naast mijn drumschool'', zegt Reijenga, die in die tijd nog een jongetje was zonder drumschool. Gentlemen Street is ook de titel van een album van Sandy Coast.



Het naambordje heeft vele vaders, want ook de Delftse muzikant Polle Eduard en de Haagse percussionist-drummer en kunstschilder Beau Wassenbergh (respectievelijk in het midden en rechts op de foto die op de voorpagina van dit katern staat) zetten zich op alle fronten in om de erfenis van Hans Vermeulen levend te houden. Zo deden zij in april van dit jaar met een groot aantal bevriende artiesten mee aan een muzikaal eerbetoon aan Hans Vermeulen in een uitverkochte popzaal De Boerderij in Zoetermeer.