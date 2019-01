Eerbetoon op geboorteplek van de radio

VIDEOBijna honderd jaar geleden verzorgde de Haagse ingenieur Hanso Idzerda. Alleen een oude foto voor het raam herinnert aan de werkplaats waar Idzerda in 1919 zijn ontvangst- en zendapparatuur fabriceerde. Het is nu een huiskamer en bewoners Nick en Nathalie kijken verbaasd naar de radiostudio die er is geïnstalleerd. Dat hun huis de geboorteplek is van de radio, daar stonden ze nog niet zo bij stil.

Presentatrice Astrid de Jong van het programma Theater van het sentiment beseft wel dat ze op heilige grond staat. ,,In die hoek sleutelde hij aan de radiobuizen. Ik voel dat mijn hart sneller klopt. Het is net of hij aanwezig is." Ze begint haar uitzending met de stem van Idzerda, een fragment waarin hij een speeldoos laat horen. Het geluid waarmee zijn station vanuit dit huis de lucht in ging.

Wereldgeschiedenis

Achter de microfoons zitten twee generaties radiomakers: Hagenaar Govert van Brakel (gepensioneerd, bekend van Langs de Lijn en Met het Oog op Morgen) en 3FM-dj Sander Hoogendoorn uit Delft. Van Brakel groeide op in de Bomenbuurt, maar wist toen nog niet dat hier wereldgeschiedenis is geschreven. Nu is hij bezig aan een boek over honderd jaar radio. Dat moet klaar zijn voor 6 november, de datum van de eerste radio-uitzending en (toevallig) ook de dag dat hij 70 wordt. ,,Het gebeurde toch maar mooi hier in Den Haag", zegt hij met verve. Idzerda verdient meer naamsbekendheid, vindt Van Brakel. Daar is oud-Veronica dj Bart van Leeuwen (nu Radio 5) het mee eens. ,,Zonder deze man was de radio er niet geweest." Er gaat een schaal rond met gebakjes met afbeeldingen van oude toestellen. Fotografen en cameramensen leggen de gesprekken aan de studiotafel vast.

Daar zijn drie kleinkinderen van Idzerda aangeschoven, een van hen heet ook Hanso. Ze waren hier nog nooit geweest. Hun opa is in 1944 doodgeschoten door de Duitsers. Hij had gesnuffeld tussen resten van een V2-raket. ,,Nieuwsgierigheid werd hem fataal", aldus een kleinzoon. De speeldoos wordt gekoesterd als een warme herinnering.