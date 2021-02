Eerbetoon: Radar Love van Golden Earring moet op 11 maart overal te horen zijn

Golden Earring laten verdwijnen zonder behoorlijk afscheid te nemen, dat kan toch niet? Een afscheidsconcert zit er niet in, vanwege corona, maar ook omdat George Kooymans door de spierziekte ALS niet meer kan spelen. De zussen Winy en Yvonne van der Geest uit Zoeterwoude, 53 en 54 jaar oud, zijn de initiatiefnemers van een bijzonder alternatief eerbetoon, meldt mediapartner Het Parool. Ze roepen fans op om op 11 maart om 17.15 uur Radar Love, de grootste hit van de groep, op te zetten. En ja hoor, daarbij mogen de ramen open.

Uit de oproep van de zussen: ‘Nederland draait Radar Love! Zo massaal dat het in België en Curaçao te horen is.’ Behalve een eerbetoon aan Golden Earring is het initiatief ook een ode aan hun in 2012 overleden vader Jan van der Geest, die een bijzondere band met de groep had.

Bruiloften en partijen

Winy van der Geest: ,,In Zoeterwoude runden mijn vader en moeder vanaf de jaren zestig in de voormalige jongensschool Don Bosco een zalenverhuurbedrijf. Er werden bruiloften en partijen gegeven, maar er repeteerden ook bands. Eerst alleen The Shoes bij ons uit het dorp, later kwamen ook Golden Earring, Earth and Fire, Galaxy-Lin en Gruppo Sportivo: allemaal bands uit de stal van manager Rob Gerritsen, de broer van Earring-bassist Rinus.”

Op klompen op de fiets

Golden Earring was vanaf het verschijnen van het album Seven tears (1971) een paar jaar vaste klant in Don Bosco en kwam er daarna nog vaak terug. Het moet veel indruk hebben gemaakt in Zoeterwoude, dat toen nog echt een dorp was. ,,Achteraf beseften we pas goed wat we allemaal hebben meegemaakt. Mensen uit het dorp stonden soms op hun klompen boven op hun fiets om naar binnen te kunnen kijken.”

Quote Hij mocht bij de show met zijn rolstoel het podium op, waar hij eigenlijk ontzettend in de weg stond, maar hij was er en hij genoot Winy van der Geest

Vader Jan van der Geest kookte ook voor Golden Earring, vertelt Winy. ,,De jongens waren het zat dat ze bij optredens altijd maar hetzelfde kregen: een bak nasi of patat. Ze vroegen of mijn vader bij binnenlandse optredens de catering wilde verzorgen. Hij kookte heel eenvoudig: een varkenshaasje met champignonsaus, gele vla na. Zoals je thuis eet, maar de jongens vonden het na al die patat heerlijk. Ik ging vaak mee om mijn vader te helpen.”

Jan van der Geest was 75 toen hij overleed. Eerder liep hij door een val een dwarslaesie op. ,,Maar ik ben toen nog wel een keer met hem naar een optreden van de Earring geweest, ik moest er een ontheffing voor aanvragen bij het revalidatiecentrum waar hij verbleef en om acht uur in bed moest liggen. Hij mocht bij de show met zijn rolstoel het podium op, waar hij eigenlijk ontzettend in de weg stond, maar hij was er en hij genoot.”

Figuranten

Radar Love, het nummer dat op 11 maart door zoveel mogelijk mensen, liefst lekker hard, moet worden gedraaid, was in 1973 een internationale hit, ook in Engeland en de Verenigde Staten. Als eerste Nederlandse popgroep tourde Golden Earring uitgebreid door de Verenigde Staten. Winy van der Geest vindt het een prachtig nummer, maar van de hits van de groep is When the lady smiles haar favoriet.

Quote We waren allebei figuranten, maar zij kreeg tijdens de opnames ineens dat rolletje Winy van der Geest

,,In de door Dick Maas geregisseerde videoclip bij dat nummer speelde mijn vader ook een rol: hij was een van de twee politieagenten die Barry Hay meenemen. Mijn zus Yvonne had ook een bijrolletje, in de scène in de Amsterdamse metro. We waren allebei figuranten, maar zij kreeg tijdens de opnames ineens dat rolletje. Ik was jaloers! Het is weer goedgekomen tussen ons, maar het heeft even geduurd.”

