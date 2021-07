Eerst in Oeganda, nu ook in Den Haag: Tim wil buren samenbrengen met virtual reality

Interview Nieuwe voorzitter van Humanitas is een vrijwilli­ger: ‘We zijn niet bang van stapels enveloppen, bonnen en rekeningen’

21 juli Steven Oostlander (54) is de nieuwe bestuursvoorzitter van de vereniging Humanitas in onze regio. Het betreft een vrijwilligersbaan die hij naast zijn (fulltime) werk op het ministerie van Binnenlandse zaken erbij heeft genomen. ,,Onze twee kinderen zijn groot. Ik heb daarom tijd, of neem de tijd, om twee avonden en een dagdeel in de week Humanitas te leiden. Het is een organisatie die mij al heel lang aanspreekt. Ik ben blij dat ik het mag doen.’’