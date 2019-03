Eerste 15 namen van The Life I Live zijn bekend

Op vrijdagavond en –nacht (26 april) is de traditionele Koningsnacht met allerlei optredens in de Haagse binnenstad en zaterdag kun je gewoon doorgaan, want ook dan is het feest in de stad. Dit laat mediapartner InDeBuurt Den Haag weten. Tijdens het gratis festival The Life I Live zijn er meer dan 50 optredens op negen buitenpodia. De organisatie heeft vanochtend de eerste 15 artiesten bekend gemaakt: Klangstof, Donnie, Son Mieux, Bokoesam, Sef, De Likt, Yin Yin, A Mili, Fata Boom, Magic Moon, Iguana Death Cult, Young Marco, JEANS, Arp Frique en Thijs Boontjes Dans- en Showorkest.