Eerste bouwmachines komen aan op Malieveld, zeventig kiepwagens vol grond onderweg

Wegens seksueel misbruik veroordeel­de ‘fysio’ hangt zwaardere straf boven het hoofd

18:58 De in 2018 wegens seksueel misbruik veroordeelde fysiotherapeut Robert B. (30) uit Rotterdam hangt een zwaardere straf boven het hoofd dan hem door de rechtbank is opgelegd. Die veroordeelde hem tot tien maanden gevangenisstraf. In het hoger beroep, dat vandaag heeft gediend, is vijf maanden meer geëist.